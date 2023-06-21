نشرة الفن.. تفاصيل العملية الجراحية لـ هاني شاكر ونجوم بيت الروبي يحتفلون بالعرض الخاص

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل العملية الجراحية للفنان هاني شاكر ونجوم "بيت الروبي" يحتفلون بالعرض الخاص.

كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية منذ قليل.

بدأت الشركة المنتجة لفيلم كريم عبد العزيز بيت الروبي في الاستعدادت النهائية لاستقبال العرض الخاص بالفيلم داخل إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة السادس من أكتوبر.

وصل منذ قليل فريق عمل فيلم بيت الروبي لحضور العرض الخاص للفيلم أبرزهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد.



صرحت الفنانة نيللي كريم انها سعدت بالتعاون مع المخرج مروان حامد في فيلم الفيل الازرق، مؤكدة انه أضاف لها الكثير، وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ان صناع الفيلم يفكرون في تقديم جزء ثالث من الفيلم.

تحدث الفنان آسر ياسين متأثرا عن وفاة صديقه الراحل مصطفى درويش في لقاء تلفزيوني له من كواليس تصوير فيلم شماريخ.

صدم الشاب الذى تعدى على النجمة العالمية بيبى ريسكا الشرطة باقوله أثناء التحقيق معه فى واقعة حدفه الهاتف المحمول بشكل متعمد فى وجه النجمة بيبى مما تسبب فى تعرضها لاصابات بالغة فى وجهها أسفرت عن معالجته الجرح بثلاث غرز.

نشر حساب عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” يدعي محبي ريم طارق “ زوجة حسن شاكوش ” ، رسالة له.