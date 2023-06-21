نشرة الفن.. تفاصيل العملية الجراحية لـ هاني شاكر ونجوم بيت الروبي يحتفلون بالعرض الخاص

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل العملية الجراحية للفنان هاني شاكر ونجوم "بيت الروبي" يحتفلون بالعرض الخاص.
تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية
كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية منذ قليل.
الاستعدادات النهائية قبل العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز بيت الروبي
بدأت الشركة المنتجة لفيلم كريم عبد العزيز بيت الروبي في الاستعدادت النهائية لاستقبال العرض الخاص بالفيلم داخل إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة السادس من أكتوبر.
فريق عمل فيلم بيت الروبي يحتفلون سويا بالعرض الخاص| صور
وصل منذ قليل فريق عمل فيلم بيت الروبي لحضور العرض الخاص للفيلم أبرزهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد.
أحمد مراد يكشف عن بدء تحضيرات الجزء الثالث من الفيل الأزرق
صرحت الفنانة نيللي كريم انها سعدت بالتعاون مع المخرج مروان حامد في فيلم الفيل الازرق، مؤكدة انه أضاف لها الكثير، وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ان صناع الفيلم يفكرون في تقديم جزء ثالث من الفيلم.
آسر ياسين متأثرا بعد رحيل مصطفى درويش: بقينا صحاب بعد 100 وش
تحدث الفنان آسر ياسين متأثرا عن وفاة صديقه الراحل مصطفى درويش في لقاء تلفزيوني له من كواليس تصوير فيلم شماريخ.
3 غرز فى وجهها.. أول تعليق صادم من شاب اعتدى على ممثلة شهيرة
صدم الشاب الذى تعدى على النجمة العالمية بيبى ريسكا الشرطة باقوله أثناء التحقيق معه فى واقعة حدفه الهاتف المحمول بشكل متعمد فى وجه النجمة بيبى مما تسبب فى تعرضها لاصابات بالغة فى وجهها أسفرت عن معالجته الجرح بثلاث غرز.
متخافشي مش هنزل الكبيرة.. فانز زوجة حسن شاكوش يوجهون رسالة حادة له
نشر حساب عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” يدعي محبي ريم طارق “ زوجة حسن شاكوش ” ، رسالة له.