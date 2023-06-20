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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: أسعار الذهب ترتبط بالأحداث العالمية .. والجرام يرتفع في هذه الحالة

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الناس تقبل على شراء الذهب لأنه يعتبر ملاذ آمن، و يحفظ قيمة المال، و ارباحه مضمونه باعتباره استثمار طويل المدى. 

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أسعار الذهب تتأثر بالأحداث العالمية، و الجيوسياسية، ففي اوقات الصراع و القلق، ترتفع الأسعار بشكل كبير، ثم تتراجع مع تهدئة الأوضاع، بالإضافة إلى أن ارتفاع الذهب يحدث سريعا، أما الانخفاض يحدث تدريجيا. 

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و عن توقعات أسعار الذهب، قال الخبير الاقتصادي، أن هناك مناوشات تحدث الآن بين إسرائيل، و إيران فإذا تصاعدت تلك الأحداث من الممكن أن ترتفع الأسعار و يسجل جرام الذهب نحو 3500 جنيها، فضلا عن أن قرارات الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على الذهب القادم من الخارج و التي ساعدت في خفض الأسعار تم فرضها لمدة محددة فإذا انتهت هذه المدة ولم يتم تجديد القرار سترتفع الأسعار، و إذا حدث العكس تتراجع من جديد. 

و أشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بوقوف الدولة بجانب المواطن و محاولة التخفيف عن كاهلة في المرحلة القادمة أدت إلى تراجع أسعار الذهب في الفترة الحالية.

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