خبير: أسعار الذهب ترتبط بالأحداث العالمية .. والجرام يرتفع في هذه الحالة

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الناس تقبل على شراء الذهب لأنه يعتبر ملاذ آمن، و يحفظ قيمة المال، و ارباحه مضمونه باعتباره استثمار طويل المدى.

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أسعار الذهب تتأثر بالأحداث العالمية، و الجيوسياسية، ففي اوقات الصراع و القلق، ترتفع الأسعار بشكل كبير، ثم تتراجع مع تهدئة الأوضاع، بالإضافة إلى أن ارتفاع الذهب يحدث سريعا، أما الانخفاض يحدث تدريجيا.

و عن توقعات أسعار الذهب، قال الخبير الاقتصادي، أن هناك مناوشات تحدث الآن بين إسرائيل، و إيران فإذا تصاعدت تلك الأحداث من الممكن أن ترتفع الأسعار و يسجل جرام الذهب نحو 3500 جنيها، فضلا عن أن قرارات الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على الذهب القادم من الخارج و التي ساعدت في خفض الأسعار تم فرضها لمدة محددة فإذا انتهت هذه المدة ولم يتم تجديد القرار سترتفع الأسعار، و إذا حدث العكس تتراجع من جديد.

و أشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بوقوف الدولة بجانب المواطن و محاولة التخفيف عن كاهلة في المرحلة القادمة أدت إلى تراجع أسعار الذهب في الفترة الحالية.