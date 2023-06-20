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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الله مع فلسطين.. عاصفة في الجيش الإسرائيلي بسبب فيديو لجنود يدعمون جنين| شاهد

صورة للجنود الإسرائيليين
صورة للجنود الإسرائيليين

سادت حالة من الغضب الشديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتشار فيديو لمجموعة من جنوده يعبرون فيه عن دعمهم للفلسطينيين في جنين، وذلك بعد عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها الذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 100 أخرين.
ووثق الفيديو مجموعة جنود في الجيش الاسرائيلي يخدمون في الجبهة الداخلية البلاد يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين.

ويظهر الفيديو الجنود وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين، ’كسـخت’ إسرائيل" وتابعوا "والله هذا الفيديو غير يوصلنا عند الله"

وبحسب صحيفة “معاريف" العبرية، فقد نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل بطريقة كبيرة.

من جانبه عقب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على الفيديو قائلا إن "تصرفات الجنود تتنافى مع قيم الجيش الاسرائيلي وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد نشر الفيديو بعد يوم من العدوان الدامي الذي شنة جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

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