إعلامي شهير يصدم جماهير الأهلي بسبب إصابة نجمه وغيابه أسبوعين

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن إصابة محمد متولي نجم الأهلي أثناء التدريبات.

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر: "محمد متولي تعرض للإصابة بإلتواء في كاحل القدم، سيغيب بسببها عن المشاركة في تدريبات الأهلي لمدة أسبوعين.



ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.