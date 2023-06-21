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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: طرح فيلم "بيت الروبى" بسينما الشعب .. دينا وائل وديسكو مصر مفاجآت حفل ويجز بالتجمع الخامس

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

سعر التذكرة يبدأ من 20 جنيهًا|طرح فيلم "بيت الروبى" بسينما الشعب غدا

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة في طرح فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبد العزيز، في دور العرض السينمائي التابعة لها من خلال مشروع "سينما الشعب" غدا كأول أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، وتزامنًا مع طرح الفيلم في دور عرض السينما التجارية ابتداء من الغد الأربعاء 21 يونيو 2023.

وتعرض الأفلام في الأيام العادية بالحفلات الصباحية بسعر 20 جنيهًا عدا يومى الجمعة والسبت، فيما تأتى أسعار التذاكر في الإجازات الرسمية متضمنة إجازة عيد الأضحى المبارك بسعر 40 جنيهًا.

غدًا.. عرض مسلسل «ليه لأ» على منصة شاهد

تعرض منصة شاهد vip غدا مسلسل “ لية لأ” الجزء الثالث، الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم. 

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا من المقرر عرضه يوم 22 يونيو الحالي ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين ابرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض.

دينا وائل وديسكو مصر مفاجآت حفل ويجز بالتجمع الخامس

يستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم الجمعة 23 يونيو 2023، وفى أولى مفاجأت الحفل التى كشفتها الشركة المنظمة مشاركة فريق ديسكو مصر والمطربة دينا وائل فى الحفل وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

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