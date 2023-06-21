خطر على الأمن القومي.. بايدن يدعو إلى التصدي لـ الذكاء الاصطناعي

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى التصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاقتصاد، مضيفا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء في هذا الصدد.

وحسب وكالة "رويترز"، قال بايدن في فعالية بسان فرانسيسكو "إدارتي ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها".

والتقى بايدن مجموعة من قادة المجتمع المدني، الذين سبق أن انتقدوا تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى، لمناقشة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "أردت أن أسمع مباشرة من الخبراء".

وتدرس العديد من الحكومات كيفية التخفيف من مخاطر التكنولوجيا الناشئة، التي زادت استثماراتها وشعبيتها بعد إطلاق شركة "أوبن إيه.آي"، المدعومة من مايكروسوفت، روبوت الدردشة "تشات جي بي تي".

وضم اجتماع بايدن، الثلاثاء، المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا الإنسانية، تريستان هاريس، ومؤسس رابطة العدالة الخوارزمية، جوي بولامويني، والأستاذ بجامعة ستانفورد، روب رايش.

وكان بايدن ناقش في الآونة الأخيرة قضية الذكاء الاصطناعي مع قادة عالميين آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي ستعقد حكومته هذا العام أول قمة عالمية بخصوص سلامة هذه التقنية.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن الموضوع مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة.