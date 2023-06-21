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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الدولة قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري

كشف الدكتور معتصم الشهيدى الخبير الاقتصادى، مقترحات الحوار الوطنى للحكومة للخروج من تحدى نمو الدين العام واستهداف خفض الموازنة بشكل أكثر فاعلية:"إنه منذ 2016 وقامت مصر بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أولها عملية تحرير سعر الصرف ونجحنا فى خفض متتالى لعملية عجز الموازنة.

وأضاف، خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز، أن جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت ضغوطا على الاقتصاد المصرى، كما رأينا خروج أموال كبيرة من الأسواق الناشئة، وارتفعت تكلفة الدين بشكل كبير مما احدث عجزا فى الموازنة.

 

معدلات الفائدة

وأوضح أنه يجب أن نبحث جيدا فى ديوننا الخارجية ومعدلات الفائدة التى بها، وأن يكون هناك تقنين لعملية الاقتراض الخارجى فى المستقبل، حتى نسد الدين فى وقت لاحق، وننظر للدين الخارجى بان يكون لدينا هدف رئيسى أن نجعل الدين الخارجى قصير الأجل وديون متوسطة وطويلة الأجل مما يعطى فترة كبيرة للاقتصاد فى أن يتحسن بشكل كبير.
 

الحوار الوطني الاصلاحات الاقتصادية تحرير سعر الصرف جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية

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