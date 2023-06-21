ارتفاع قتلي انفجار سيارة عسكرية بسوريا

ارتفع عدد قتلى تفجير سيارة عسكرية بمدينة دير الزور شمال سوريا إلى 6 قتلى، بعد وفاة عنصر من الميليشيات الموالية لإيران كان مصابا بجروح.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "فارق الحياة عنصر بالميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس (الاثنين) مع مجموعة عناصر، نتيجة انفجار تعرضت له سيارة كانت تقلهم بالقرب من حي البغيلية بالقسم الغربي من مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية".

وأضاف: "بذلك، يرتفع عدد القتلى بالانفجار آنف الذكر إلى 6، و3 جرحى، جميعهم من الجنسية السورية".

ورصد نشطاء المرصد، مساء الاثنين، توجه سيارات تابعة للميليشيات الموالية لإيران محملة بالأفراد والسلاح، إلى موقع التفجير في حي البغيلية.

وتعتبر منطقة البغيلية استراتيجية لقوات النظام ويوجد بها معسكر طلائع البعث الذي يتواجد به عدد كبير من قوات النظام.

وكان المرصد السوري قد وثق، الاثنين، مقتل 5 عسكريين، إثر انفجار تعرضت له سيارة كانت تقلهم، وأشار إلى "تضارب المعلومات حول طبيعة الانفجار".

وقال إنه لم يتم تحديد فيما إذا كان "انفجار عبوة ناسفة أو استهداف جوي من قبل طيران مسيّر يعتقد بأنه تابع للتحالف".

ووفقا لمصادر المرصد "فإن السيارة خرجت من مستودعات عياش التابعة للميليشيات الإيرانية وكانت في طريقها لحي الجورة بمدينة دير الزور".