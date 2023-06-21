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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن عروض احتراف الشناوي ورحيله عن الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة وصول عروض رسمية لضم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق. 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الشناوي لم يتلقي اي عروض رسمية للرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي. 

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واضاف شوبير أن النصر السعودي كان يرغب في ضم اللاعب عقب مباراة الفريق أمام الزمالك واللاعب وقتها ترك الأمر لمجلس إدارة الأهلي.

 

وأضاف شوبير أن هناك نادي سعودي صاعد حديثا “يناغش ” الشناوي لضمه ولكن الأمر لم يصل للعرض الرسمي مشددا أن الحديث عن رغبه اهلي جدة غير صحيحة علي الاطلاق. 

 

 

وتابع شوبير أن اهلي جدة يقترب من التعاقد مع ميندي حارس مرمي تشيلسي لذلك فلا توجد أي نية لضم الشناوي حاليا مشددا أن الشناوي لديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف.

احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير الشناوي حارس مرمي تشيلسي محمد الشناوي

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