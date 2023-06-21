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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة توعوية حول المشكلة السكانية في المركز الحضري ببئر العبد

ندوة ببئر العبد عن
ندوة ببئر العبد عن القضية السكانية

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد، شمال سيناء، ندوة حول المشكلة السكانية في المركز الحضري بمدينة بئر العبد، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، وإشراف اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد.

وقالت وفاء زايد، مدير الوحدة، إن الندوة تحت مظلة مشروع “قيم وحياة” الذي تنفذه وزارة التنمية، والذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي.

وأضافت “زايد” أن الندوة أقيمت بمشاركة إدارة الأوقاف ببئر العبد والإدارة الصحية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة السكان الفرعية ببئر العبد، بجانب عدد من المقبلين على الزواج والشباب من الجنسين.

 

المغالاة في المهور

وأشارت إلى أن الندوة ناقشت عدد من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالمغالاة فى المهور والصحة الإنجابية وختان الإناث، فضلًا عن أهمية نشر الوعى الأسري لدى الأمهات واختيار زوج الابنة وتخفيض قائمة المنقولات.

وأعلن خالد عبد الحليم، مسئول الإعلام في الوحدة الرئيسية للسكان بديوان عام المحافظة، عن استمرار الندوات في مختلف مدن المحافظة للتوعية بالقضية السكانية طبقًا للمخطط المعد سلفًا.

من جانبها، قالت ريم على، مدير وحدة السكان الرئيسية بديوان عام المحافظة، إن الندوة جاءت ضمن خطة عمل وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية ووضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها لتحقيق التنمية المستدامة.

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