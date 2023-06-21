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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين رفقة زوجته في أحدث ظهور عبر إنستجرام

سامح حسين وزوجته
سامح حسين وزوجته

شارك الفنان سامح حسين متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر سامح حسين في الصور رفقة زوجتة من رحلتهم الأخيرة.

أطلق الفنان سامح حسين، عدة تصريحات هامة في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

عبر الفنان سامح حسين، عن عميق تقديره وفرحته بالتكريم في مهرجان تطوان بالمغرب، مشيرا إلي أنه اقتحم عالم المسرح منذ عام 1995.
وأضاف سامح حسين، أن تكريمي في مهرجان تطوان بالمغرب يمثل قيمة لمسيرتي الفنية، متابعا أنه من ضمن عوامل النجاح في أعمالي، التركيز فيما اقدم.

وتابع الفنان سامح حسين، أنني اكون سعيد بما اقدم من أعمال فنية، وايضا اسرتي تكون سعيدة.


كشف الفنان سامح حسين، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن ذهب لدراسة فنون متخلفة من العلوم وفي مقدمتها دراما وإخراج وتمثيل.

وأضاف سامح حسين، أنه من هذا المنطلق يجب أن أكون مركز بشدة في العمل الذي أقدمه، متابعا أنه الدراما تتطور وخاصة مع ظهور السوشيال ميديا
ودخول اعمال فنية غنية اجنبيه عليها ويشاهدها البعض.
وتابع الفنان سامح حسين، أن بالتالي التحدي أصبح اقوى لتقديم أعمال فنية.

أكد الفنان سامح حسين، أن استقبال المحافظات لعروض مسرحياتي الفنية شجعني على تكرار التجربة.
وأضاف سامح حسين، أن الأعمال الفنية المقدمة للاطفال شاقة وليست سهلة تماما، متابعا أن كوميديا الموقف تتطور مع الوقت.
 


كشف الفنان سامح حسين، تفاصيل المسرحية التي قدمها قبل ثورة 30 يونية، مشيرا إلى أن قدمت مسرحية “أنا الرئيس” قبل ثورة 30 يونيو من منطلق خوفي على الوطن.
واضاف الفنان سامح حسين، أن اللي خايف على البلد مكنش في شيء يوقف ادامه، ومافيش خوف اكبر من خوف الوطن.

وتابع سامح حسين، أن : أول فيلم روائي طويل يصور فوق قمة جبل موسي كان فيلم “عيش حياتك

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