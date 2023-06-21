حرقوا 30 منزلا و60 سيارة.. 400 مستوطن يهاجمون بلدة ترمسعيا الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حوالي 400 مستوطن إسرائيلي، قد شنوا هجوما إرهابيا على بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بعد ظهر اليوم، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي..

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، بحسب وسائل الإعلام، أن قرابة 300 مستوطن، منهم 100 مسلحين ببنادق آلية هاجموا القرية بشكل مباغت عقب صلاة الظهر.

ولفت ان قرابة 100 مستوطن مسلح باسلحة الية وآخرين يحملون عبوات وقود هاجموا القرية بإطلاق النار واحراق ما تقع أيديهم عليه.

ولفت ان ما بين 20 - 30 منزلا جرى احراقه، وكذلك ما بين 50 - 60 مركبة، بينما أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي.

وأكد أن المستوطنين أضرموا النار بحقول المواطنين ومحاصيلهم الزراعية، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال وصلت الى البلدة لاحقا بعد ان نفذ المستوطنين هجومهم.