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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهدوء يسود الحرب.. بوتين يعلن تكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الهجوم المضاد

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الهدوء يسود في الهجوم المضاد الأوكراني في الوقت الحالي بسبب تكبد كييف خسائر كبيرة.

وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "الليلة الماضية، أنا لا أتحدث عن فقدان الأفراد، إنها مهمة للغاية.. دمر رجالنا 245 دبابة للعدو ونحو 678 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع".

وأضاف أن من بين المركبات المتضررة دبابات ليوبارد ومدرعات فرنسية ذات عجلات وعربات مصفحة أمريكية.

وأوضح بوتين، أن “سلطات كييف تخشى استمرار نفس الخسائر الكبيرة في المعارك المستقبلية، حيث يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى خسارة القدرة الهجومية، ولكن أيضًا إلى فقدان القدرة القتالية للجيش الأوكراني ككل”. 

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وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه في الوضع الحالي "هناك ما يجب التفكير فيه".

وقال بوتين: "لكننا نرى اليوم أن هذه القدرة الهجومية لم تستنفد بعد، وهناك احتياطيات يفكر فيها العدو في مكان وكيفية الانسحاب".

فلاديمير بوتين الهجوم المضاد الأوكراني كييف روسيا أوكرانيا

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