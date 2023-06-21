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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 900 محصل وقارئ و250 مراجعا بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تدريب 900 محصل وقارئ و250 مراجع برامج، في إطار توجهات الدولة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني. 

يأتي ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بكفر الشيخ.

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وصرح اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بكفر الشيخ، بقيام الإدارة العامة للتدريب بعمل ورشة عمل لتدريب 900 محصل وقارئ، و250 مراجعاً على برنامج checkpoint 36، الخاص بإصدار الفواتير والتحصيل الإلكتروني.

وتابع: يتم تصوير عداد العميل، وإدراج القراءة بالعداد، والرقم القومي، ورقم الموبايل، وتحديد الموقع الجغرافي على الخرائط لكل عميل، كما يتم عمل بيان للفواتير المسددة، والفواتير تحت الطلب لكل عميل لتسديد قيمة الاستهلاك الفعلية للعميل من المياه.

كما أوضح رئيس الشركة، أهمية تدريب العنصر البشري على هذه البرامج، مشيراً إلى التعاون مع قطاع الشئون التجارية وقطاع التخطيط، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في رفع وتطوير أداء محصلي وقراء الشركة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتاحة.

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