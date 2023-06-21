إعلان صادم من بوتين بشأن انهيار الجيش الأوكراني بالكامل

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تخشى الخسائر القتالية في المستقبل، وهذا يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى خسارة الإمكانات، ولكن أيضًا إلى الفعالية القتالية الشاملة للجيش.

قال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إن “يخشى فقدان القدرة القتالية للجيش… لكننا اليوم نرى أن هذه الإمكانات الهجومية لم تستنفد بعد، وهناك احتياطيات يفكر فيها العدو في مكان وكيفية الانسحاب”.

ومنذ قليل، قال بوتين، إن الهدوء يسود في الهجوم المضاد الأوكراني في الوقت الحالي بسبب تكبد كييف خسائر كبيرة.

وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "الليلة الماضية، أنا لا أتحدث عن فقدان الأفراد، إنها مهمة للغاية.. دمر رجالنا 245 دبابة للعدو ونحو 678 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع".

وأضاف أن من بين المركبات المتضررة دبابات ليوبارد ومدرعات فرنسية ذات عجلات وعربات مصفحة أمريكية.