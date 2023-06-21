بيان عاجل من بوتين بشأن الثالوث النووي الروسي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستواصل تحسين قواتها المسلحة بناء على الخبرة «التي لا تقدر بثمن» المكتسبة في «عمليتها العسكرية الخاصة»، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولين والقادة الروس للإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين ، خلال خطاب ألقاه أمام خريجي الأكاديميات العسكرية الروسية في الكرملين: “المهمة الأكثر أهمية هنا هي تطوير الثالوث النووي، الذي يعد ضمانا رئيسيا لأمن روسيا العسكري والاستقرار العالمي… حوالي نصف وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية مجهزة برؤوس يارس”.

وأضاف: “يتم إعادة تجهيز القوات بأنظمة صواريخ حديثة برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت. في المستقبل القريب، ستتولى أولى منصات إطلاق مجمع سارمات بصاروخ ثقيل جديد مهام قتالية”.

الرئيس الروسي يلتقي بخريجي الجامعات والأكاديميات التابعة لوزارة الدفاع

والتقى بوتين، بخريجي الجامعات والأكاديميات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الطوارئ وجهاز الأمن الفيدرالي وجهاز الحماية الفيدرالي والحرس الروسي ووزارة الشؤون الداخلية ، ولجنة التحقيق ودائرة السجون الفيدرالية، وفقا للكرملين.