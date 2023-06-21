المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالزمالك يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء السويسري فريتز شميد المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بنادي الزمالك لتولي مهام عمله.



ومن المقرر أن يلتقي المدير الفني لقطاع الناشئين بالمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة والحديث عن تفاصيل عمل فريتز شميد مع قطاع الناشئين بالنادي.

زيزو يخوض تدريبات إضافية في "الجيم"

خاض أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة.

وقام" زيزو "بأداء بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيمانيزيوم عقب الانتهاء من خوض المران الجماعي مع الفريق، وذلك لعلاج الإرهاق قبل المواجهة المقبلة أمام فاركو، خاصة أنه شارك مع المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة.

فقرة تدريبات خاصة للاعبي الزمالك لتسديد ركلات الترجيح



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، فقرة تدريبات خاصة على تنفيذ ركلات الترجيح من منطقة الجزاء، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني، في إطار الخطة الموضوعة استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة وذلك تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على منح التونسي حمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا لاعبي الأبيض ، تعليمات خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وانفرد أوسوريو بثنائي الزمالك، ومنحهما تعليمات فنية خاصة ، بجانب بعض الأدوار الخاصة بمركزيهما والتمركزات داخل الملعب.

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وحرص أوسوريو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خاصة داخل الملعب ، وطلب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ المطلوب بكل دقة.

عقب ذلك أدى لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على أمور خاصة بخطة اللعب تحت إشراف أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة ظهور مميز للحارس محمد نديم، والذي نجح في التصدي للعديد من الكرات .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.