روما يعلن ضم مدافع منتخب كوت ديفوار لمدة 5 سنوات

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع إيفان نديكا بعقد حتى 2028.



وينضم نديكا، البالغ عمره 23 عاما والذي قرر تمثيل ساحل العاج على المستوى الدولي بعد اللعب لمنتخبات الشباب في فرنسا، بعد انتهاء عقده مع أينتراخت فرانكفورت هذا الصيف.



وقال نديكا الذي خاض 134 مباراة بالدوري الألماني، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "قررت القدوم لـ روما بسبب المشروع الذي شُرح لي ولتاريخ وعراقة النادي. إنها مدينة رائعة تحب كرة القدم".



وأضاف اللاعب الذي انضم إلى أينتراخت في يوليو تموز 2018 وبعقد لمدة خمس سنوات: "لا أستطيع الانتظار للعب أمام جماهيري الجديدة وتقديم كل شيء لتحقيق أهدافي مع الفريق".

روما : إيفان لاعب ناضج ولديه خبرة كافية



بينما قال تياجو بينتو المدير الرياضي لـ روما "رغم عمره الصغير لكن إيفان لاعب ناضج ولديه خبرة كافية بسبب اللعب في واحد من أعرق مسابقات الدوري".



وأضاف "لقد ساهم أيضا في نجاح فريقه السابق في أوروبا".