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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

400 ألف جنيه من البنك الزراعي لتوزيعها على الأولي بالرعاية في سيناء

كوبونات للأسر الأولي
كوبونات للأسر الأولي بالرعاية في شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، عبد الحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا في البنك الزراعي المصري، في مكتبه بديوان عام، لتقديم مساعدات للأسر الأولي بالرعاية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك  في إطار التعاون المستمر بين البنك والمحافظة لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف مناطق المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

  ووجه المحافظ الشكر للبنك برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، على الجهود المبذولة لخدمة المجتمع السيناوي، حيث سبق توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والبنك لتوريد سيارات "فان" لتوزيعها على أصحاب التكاتك في مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل للتوكتوك.

٤٠٠ الف جنيه:

وأكد المحافظ، علي قيام البنك بالتبرع بمبلغ 400 ألف جنيه للأسر الأولي بالرعاية في شمال سيناء، وذلك في صورة كوبونات "قسائم" لشراء اللحوم والمواد الغذائية، من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية بوزارة التموين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ، إلي أنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لوضع آلية التوزيع بحيث تشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والاسر الأكثر احتياجا في مختلف مدن المحافظة.
 

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سيناء كوبونات الاسر الأولى عيد الأضحى

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