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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من خالد سرحان على ضربه الفنان مصطفى قمر بـ «البوكس»

مصطفي قمر
مصطفي قمر

سخر الفنان خالد سرحان من إصابة الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر “سرحان” صورة لإصابة مصطفي قمر وعلق قائلًا:" قالوا لي إنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي وليس عليّ أن أتقنه لهذه الدرجة".

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بوكس من خالد سرحان.. تفاصيل إصابة مصطفى قمر في "أولاد حريم كريم"

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توقف التصوير.. إصابة مصطفى قمر فى كواليس أولاد حريم كريم ..صورة


وكان قد أصيب النجم مصطفى قمر، في إحدى عينيه خلال تصوير أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بسبب "بوكس" من الفنان خالد سرحان جاء بالخطأ في عينه بأحد المشاهد.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

ويشار إلى أن هناك عددا من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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