اكتمال تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة |صور وفيديو

انتهت البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، من استقبال اخر افواج حجاج الجمعيات الاهلية بمكة المكرمة، حيث ان اخر رحلات من محافظات المنيا واسيوط والبحر الاحمر وتم الانتهاء من تسكين الجميع .

وعقد اجتماع أمس بين أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ومحمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، ومجلس إدارة الشركة وذلك للتنسيق في ما يخص خدمات المشاعر المقدسة ومراجعة كل الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج .



و قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، تم مراجعة

كل الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة وموقع البعثة لحجاج الجمعيات في مني وعرفات وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إلي أنه خلال اللقاء الذى عقد مع إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، تم التأكيد علي كل الخدمات المتعلقة بتقديم وجبات الإعاشة للحجاج والمخيمات المكيفة وفرش المخيمات بالسجاد ومراجعة المرافق الخاصة بكل مكاتب الخدمة موضحًا أن خلال العام الحالي يوجد ثلاث مكاتب مطوفين وتم مراجعة كافة التفاصيل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية وتم توجيه الشكر لهم علي دورهم في خدمة حجاج دول العالم الإسلامي والدول العربية ومصر علي وجه الخصوص.

وأضاف «عبدالموجود» إلي أنه بشكل يومي تتم المراجعة اليومية والدورية ومعاينة المخيمات حتي الإنتهاء من تصعيد الحجاج لمشعر عرفات يوم الإثنين القادم بمشيئة الله.



وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، هناك متابعة وتفقد للمخيمات فى عرفات ومنى، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج وذلك استعدادا لاستلام المخيمات، التى سيتم تصعيد الحجاج اليها يوم الاثنين المقبل مشيرا الى ان هناك تيسيرات في السعودية لتسهيل أداء مناسك فريضة الحج ".

وأضاف عبدالموجود أن المخيمات يتوافر بها كافة الخدمات، موضحا أن المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة وتوفير كافة الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا الى تقديم الارشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات لجميع حجاج الجمعيات الأهلية .

وعن آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية القادمين من مصر ، قال رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن أخر افواج حجاج الجمعيات الأهلية وصلت مكة الاربعاء الموافقة٢١ يونيو ، قادمين من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الاحمر ويبلغ عددهم 467 حاجا وتم استقبالهم وتسكينهم ومتابعتهم خلال اداء مناسك العمرة .

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، الحمد لله الحالة الصحية للحجاج مستقرة، وهناك تتسبق كامل بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن، لمتابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال ال ٢٤ ساعة لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفورى فى حال وجود اى شكوى مؤكدا ان الحالة الصحية للجميع مستقرة .

وحول خطة التصعيد ، قال هناك استعدادات مكثفة حتى استلام المخيمات والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها، كما ان هناك خطة زمنية اثناء البدء فى نزول الحجاج وسيتم ذلك على مراحل حتى لا يحدث تكدس سواء اثناء النزول من الفنادق وايضا صعود الباصات حتى الانتهاء من مراحل التصعيد وذلك من أجل توفير الراحة والتيسير على الجميع حتى تسكينهم فى الخيام بالمشاعر المقدسة .

وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حجاج الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية، و الاستعدادات اللازمة لأداء فريضة الحج، ل 5250 حاجًا من الجمعيات الأهلية.





وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على فتح خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى من أجل العمل على إراحة الحجيج وتذليل الصعوبات أمامهم، كى يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.



كما يتابع يوميا أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ، و حرص على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بحجاج الجمعيات الأهلية من حيث التسكين وتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المتواجدة في الأراضي المقدسة.



جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانب أخر واصل وعاظ وواعظات بعثة التضامن الاجتماعي، تثقيف الحجاج من خلال تكثيف الندوات الدينية واللقاءات والمحاضرات لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية وتهيئتهم لاداء فريضة الحج .

من جانب أخر يجيب الوعاظ والواعظات على كافة الاسئلة التى يطرحها الحجاج، بالاضافة الى تكرار شرح مناسك الحج والعمرة .



الجدير بالذكر يرافق بعثة وزارة التضامن الاجتماعي نحو 9 وعاظ وواعظات، بينهم 6 من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء، بالإضافة إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ومستشار برنامج وعي بالوزارة.

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