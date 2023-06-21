أخبار الفن.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي.. أول تعليق من خالد سرحان على ضربه الفنان مصطفى قمر بالبوكس

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

مش هكررها تاني.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن خوض تجربة الغناء فى فيلمه الجديد بيت الروبي جاء عن طريق الصدفة.



أول تعليق من خالد سرحان على ضربه الفنان مصطفى قمر بـ «البوكس»

سخر الفنان خالد سرحان من إصابة الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر “سرحان” صورة لإصابة مصطفي قمر وعلق قائلًا:" قالوا لي إنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي وليس عليّ أن أتقنه لهذه الدرجة".

بعد استئصال جزء من القولون .. هاني شاكر يطمئن الجمهور بـ فيديو جديد

حرص الفنان هاني شاكر على طمأنة جمهوره بعد العملية الجراحية التى خضع لها مؤخرا لاستئصال جزء من القولون

محتاج تبرع بالدم.. تطورات الحالة الصحية لفنان شاب تعرض لحادث سيارة

تعرض الفنان الشاب أحمد هاني، لحادث سيارة منذ ايام وتم نقله على اثره للعناية المركزة وهو في حالة خطرة.

كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير البيت بيتي فى هذا الموعد

أكد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أنه من المفترض أن يبدأ تصوير الجزء الجديد من مسلسله الشهير “البيت بيتي” نهاية موسم الصيف.