عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي.. أول تعليق من خالد سرحان على ضربه الفنان مصطفى قمر بالبوكس

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

مش هكررها تاني.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن خوض تجربة الغناء فى فيلمه الجديد بيت الروبي جاء عن طريق الصدفة.


أول تعليق من خالد سرحان على ضربه الفنان مصطفى قمر بـ «البوكس»

 

سخر الفنان خالد سرحان من إصابة الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر “سرحان” صورة لإصابة مصطفي قمر وعلق قائلًا:" قالوا لي إنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي وليس عليّ أن أتقنه لهذه الدرجة".

 

بعد استئصال جزء من القولون .. هاني شاكر يطمئن الجمهور بـ فيديو جديد

حرص الفنان هاني شاكر على طمأنة جمهوره بعد العملية الجراحية التى خضع لها مؤخرا لاستئصال جزء من القولون

 

محتاج تبرع بالدم.. تطورات الحالة الصحية لفنان شاب تعرض لحادث سيارة

تعرض الفنان الشاب أحمد هاني، لحادث سيارة منذ ايام وتم نقله على اثره للعناية المركزة وهو في حالة خطرة.

 

كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير البيت بيتي فى هذا الموعد

أكد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أنه من المفترض أن يبدأ تصوير الجزء الجديد من مسلسله الشهير “البيت بيتي” نهاية موسم الصيف.

إصابة مصطفى قمر استئصال جزء من القولون الأخبار المحلية والعالمية اخبار الفن استئصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

اكتشافات مصرية أثرية بالفيلم الوثائقى مجهول: الهرم المفقود بمنصة نتفليكس

نشرة الفن.. تفاصيل العملية الجراحية لـ هاني شاكر ونجوم بيت الروبي يحتفلون بالعرض الخاص

سارة نخلة لـ حلا شيحة: فقدتي مصداقيتك ومحتاجة تروحي لدكتور نفسي

وفاة حسن مصطفى كسرت ضهرى وقعدت بالبيت 6 سنوات.. أبرز تصريحات ميمي جمال

أخبار الفن: نجل أصالة يجري عملية جراحية.. وفاة مغني راب على المسرح.. وهدية سعد لمجرد لزوجته

بعد خروجه من السجن.. تعرف على هدية سعد لمجرد لزوجته غيثة

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ