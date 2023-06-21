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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استئصال جزء من القولون هاني شاكر يطمئن الجمهور بفيديو جديد

هاني شاكر
هاني شاكر

حرص الفنان هاني شاكر على طمأنة جمهوره بعد العملية الجراحية التى خضع لها مؤخرا لاستئنصال جزء من القولون.


وقال هاني شاكر فى فيديو له عبر موقع الصور الشهير انستجرام: حابب أشكر كل جمهوري وأصدقائى على اهتمامهم الكبير وحرصهم على التواصل معى للإطمئنان علي بعد العملية الأخيرة.

وأضاف شاكر: أنا الحمد الله بخير وتم العملية بنجاح كبير بعد فترة طويلة من المعاناة، حيث أنني كنت أعاني من التهابات حادة فى القولون وطلب منى الأطباء الخضوع لهذه العملية منذ فترة إلا أنني كنت أرفض لإرتباطي بأعمال أخرى، إلى أن قررت أخيرا الخضوع لها والحمد الله تعافيت تماما منها.

 

حفل هاني شاكر القادم



ويستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف بلبنان، وذلك يوم 14 من شهر يوليو المقبل. 

والحفل ياتي ضمن سلسلة من الحفلات التى يقدمها هاني شاكر الفترة القادم  فى العديد من الدول منها الأردن وتونس وأمريكا وكندا.

 

أخر حفلات هاني شاكر 

وكان هاني شاكر قد عاد إلى القاهرة الأسبوع الماضى بعد إحيائه حفل بالبحرين، وتعرض هاني خلال هذا الحفل لعملية نصب من قبل متعهد الحفلات هناك حيث لم يحصل على حقوقه المادية قبل الحفل مما جعل هاني شاكر يظهر فى فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يؤكد فيه تعرضه لعملية نصب من قبل متعهد الحفلات مما أدي إلى تدخل السلطات البحرينية لضمان حقوقه المادية والمعنوية.
 

أزمة حفل هاني شاكر 

وانتشر مقطع فيديو للفنان هانى شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه أثناء إحياء حفله فى البحرين عن تعرضه للنصب من جانب متعهد الحفل الذى هرب ولم يدفع له مستحقاته وفرقته والفندق أيضا.

 

وقال هانى شاكر فى الفيديو: “حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه إنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة”.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر استئنصال جزء من القولون

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