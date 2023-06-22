ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الغنم؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد لحم الغنم.

من فوائد لحم الغنم ما يلي :-

· يساعد حساء الضّأن على تزويد جسم الإنسان بكميّات لا بأس بها من مادة الكولاجين، بالإضافة إلى حمض الهيالورونيك؛ حيث تعمل هاتان المادّتان على إضفاء النّضارة على بشرة الإنسان، كما أنّ لها دوراً رئيسيّاً في تأخير ظهور التّجاعيد على جلد الإنسان، وهي المادّة التي تعطي مرونةً جيّدة للبشرة، وأخيراً تعتبر من أهم مكونات كلّ من الشعر والأظافر.

· يحتوي على نسب جيّدة وممتازة من فيتامين ب12؛ حيث يعتبر هذا النوع من الفيتامينات أحد المكونات الرئيسيّة التي تدخل في عمليّة صنع خلايا الدم في الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على كلٍّ من عنصري الحديد والنحاس الّلازمَين لإتمام عمليّة صنع هذه الخلايا، وبالتالي حماية الإنسان من الإصابة بفقر الدم.

· يعتبر مصدراً جيّداً لعدّة أنواع من المعادن وعلى رأسها الزّنك؛ الّذي يساعد على حماية وتعزيز الجهاز المناعيّ عند الإنسان، بالإضافة إلى قدرته على رفع نسب هرمون التستوستيرون (هرمون الذّكورة عند الرّجال)، وأخيراً قدرته على معالجة الجروح ووقف عمليات النزف التي تصيب الإنسان.

·يزوّد الجسم بالبروتينات اللازمة من أجل بناء العضلات بشكل سليم وجيد؛ بسبب ما تحتويه من أحماض أمينيّة نافعة. يُعَدّ مصدراً جيّداً لعنصر الأوميغا 3، بسبب تغذية الأغنام العشبيّة.

· يحتوي على نسبة عالية وجيّدة من فيتامين ب؛ حيث يساعد هذا النّوع من الفيتامينات على تعزيز صحّة الجهاز العصبيّ في الإنسان.