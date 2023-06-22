علامات تدل على أعطال بـ دينامو السيارة.. تفاصيل

دينامو السيارة من اهم مكونات السيارة التي تساعدها علي العمل بشكل مثالي، وبدون عمل الدينامو يتسبب ذلك في حدوث الكثير من الأعطال بالسيارة منها توقف عمل وحدات الإضاءة، وبعض أنظمة الحركة، والفرامل عن العمل، وذلك من شأنه تعريض حياة السائق والركاب للخطر .

علامات تدل على أعطال بـ دينامو السيارة

يتم تحول الطاقة الحركية الي طاقة كهربائية من خلال عمل دينامو السيارة، وبعدها يعمل الدينامو علي أمداد أجزاء السيارة بالكهرباء منها مروحة الردياتير، ولمبات الإضاءة، وطرمبة المياه .

علامات تدل على أعطال بـ دينامو السيارة

ولتفادي أي أعطال بـ الدينامو يجب التعرف على العلامات التي تدل علي تواجد أعطال بـ الدينامو وتعرضه للتلف :

1- ضعف الإضاءة

ضعف الإضاءة بالسيارة

ضعف الإضاءة وضعف فتح وغلق النوافذ الكهربائية يدل علي وجود عطل بـ الدينامو ، وذلك يدل علي عدم وصول القوة الكهربائية الأزمة لتشغيلهم بشكل مثالي من الدينامو .

2- إضاءة لمبة الأعطال " البطارية"

إضاءة لمبة الأعطال " البطارية"

اذا تم تشغيل السيارة وتم ظهور لمبة البطارية باللوحة العدادات فهذا يدل علي وجود عطل بـ الدينامو ، لأنه من الطبيعي انه عد تشغيل السيارة تطفئ لمبة البطارية علي الفور .

3- ضعف البطارية

ضعف البطارية

أبرز المؤشرات التي تدل علي وجود تلف بـ الدينامو هو عدم قدرة البطارية علي تشغيل السيارة بالصباح، وبالتالي ذلك يدل علي إيصال الطاقة الكهربائية الأزمة للبطارية من اجل عملية تشغيل محرك السيارة .

4- صدور رائحة احتراق

صدور رائحة احتراق

عند سماع صوت من الـ دينامو أو عند شم رائحة احتراق ناتجة من الدينامو ، فذلك يدل علي وجود تلف بـ الدينامو ، أو علي احتراق عوازل الأسلاك الكهربائية بسبب الحرارة الزائدة.