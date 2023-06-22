مغامرة لأداء فريضة الحج تثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

في مغامرة فريدة أثار رجل جزائري يدعى شعبان وهو من ولاية خنشلة شرق الجزائر الكثير من الجدل لقيامه برحلة إلى مكة وذلك بسيارته القديمة من نوع "رينو 4" وهي سيارة قديمة تعود للستينات وذلك للقيام بأداء فريضة الحج .

وقد تداول الناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للشاب الجزائري والذي تمكن من تحقيق حلمه بالقيام بالسفر إلى مكة وذلك على متن سيارته القديمة .

وقد استغرقت الرحلة من الجزائر إلى السعودية حوالي 17 يوما، بعد أن بدأت الرحلة في الأول من يونيو 2023.

ولم تكن تلك المغامرة التي قام بها شعبان سهلة ، بل كانت محفوفة بالمخاطر ولكن رغبته في السفر قهرت كل الصعوبات.

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاءت لتعبر عن الأعجاب بمغامرته “ وهي يا لها من مغامرة ”أشك في صحة هذا الخبر" .