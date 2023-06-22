44 صورة ترصد متابعات بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية

تتابع البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مدار الساعة، حجاج الجمعيات الأهلية، والاطمئنان عليهم وتقديم كافة التيسيرات والمساعدات اللازمة .

كما يتابع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، من خلال الاجتماعات الدورية مع أعضاء البعثة الحالة الصحية للحجاج، والاطمئنان عليهم .

من جانب آخر يتابع رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، المراجعة اليومية والدورية ومعاينة المخيمات حتى الإنتهاء من تصعيد الحجاج لمشعر عرفات يوم الإثنين القادم .





الجدير بالذكر يرافق بعثة وزارة التضامن الاجتماعي نحو 9 وعاظ وواعظات، بينهم 6 من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء، بالإضافة إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ومستشار برنامج وعي بالوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

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