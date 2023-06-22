منى نجم توضح مناسك الحج للنساء

واصلت الدكتورة منى نجم عضو البعثة الرسمية لحجاج الجمعيات الأهلية وأحد الواعظات المشاركات فى البعثة عقد اللقاءات مع الحجاج السيدات لتثقيفهم والرد على كافة الأسئلة المطروحة .



وأوضحت الدكتورة منى نجم مناسك الحج للسيدات ، وأيضا المحظورات خلال أداء مناسك الحج هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاسئلة المطروحة .

الجدير بالذكر يرافق بعثة وزارة التضامن الاجتماعي نحو 9 وعاظ وواعظات، بينهم 6 من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء، بالإضافة إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ومستشار برنامج وعي بالوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

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