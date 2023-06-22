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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. مواصفات فيات باندا 4 × 40 الجديدة كلياً...علامات تدل على أعطال بـ دينامو السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تمتلئ سوق السيارات المصرية بالعديد من فئات السيارات الجديدة موديل 2022 التي يبحث عنها المصريون وخصوصا فئة الشباب لما يتوافر بهذه السيارات من مميزات وتكنولوجيات حديثة، بالإضافة إلى تصميمها الشبابي والعصري الذى يعطي مظهرًا أنيقًا ومميزًا.

يتميز عالم السيارات الخارقة بالعديد من المحركات النفاثة فائقة السرعة، ويعتبر لقب أسرع سيارة على مستوى العالم متغيرا نسبياً ويشهد تحديثاً مستمراً، حيث تختلف المعايير والأرقام نظراً للتنافس الشرس بين العديد من العلامات التجارية.

تعتبر السيارة تويوتا كورولا أشهر سيرة في السوق المصري وأكثرها مبيعاً على الإطلاق، حيث تقدم بالعديد من الفئات والإصدارات، كما تقدم بنسخة هجينة.

كشفت شركة فيات عن سيارة جديدة للاحتفال بالذكري الأربعين بسيارة فيات باندا ، وبمناسبة تلك الاحتفالية أطلقت فيات سيارتها الجديدة  فيات باندا 4 × 40 وستكون محدودة الإنتاج.

كشفت شركة مرسيدس الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، عن إصدارها الجديد مرسيدس T-Model التي تنتمي الي فئة السيارات الكومبي  وهي من الفئة  E الجديدة التابعة لشركة مرسيدس -بنز، وتم الإعلان عن السيارة في الربع الأخير من العام الجاري .

شهد سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات، التي أثرت علية بشكل سلبي ، نتيجة الأحداث العالمية التي يمر بها الجميع، مما أدي الي عدم توافر إصدارات جديدة من السيارات لدي الوكلاء والموزعين، وذلك أدي الي اتجاه المواطنين الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز امن .

دينامو السيارة من اهم مكونات السيارة التي تساعدها علي العمل بشكل مثالي، وبدون عمل الدينامو يتسبب ذلك في حدوث الكثير من الأعطال بالسيارة منها توقف عمل وحدات الإضاءة، وبعض أنظمة الحركة، والفرامل عن العمل، وذلك من شأنه تعريض حياة السائق والركاب للخطر .

رفع كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف نيسان رينو ميتسوبيشي دعوي قضائية ضد شركة نيسان تصل قيمتها الي مليار دولار ، وقام برفع الدعوي في لبنان وستعقد الجلسة الأولي للنظر في القضية المرفوعة غضن في 18 سبتمبر القادم من العام الجاري .

كوبرا ميني كوبر اسرع 5 سيارات خارقة تويوتا كورولا فيات باندا 4 40 مرسيدس T-Model الكومبي سيارة مستعملة بدون أعطال عمل الدينامو الدينامو كارلوس غصن

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