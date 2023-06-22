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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023-2024

صدى البلد

 

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي 2023 / 2024بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط)، ويكون التقديم عبر الموقع الالكترونى لكل شركة وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك في الفترة من 4 / 7 / 2023 وحتى  23 / 7 / 2023  علي أن يتم عقد اختبارات لاعلي مجموع من المتقدمين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمامات الشركة بإعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة احدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، على النحو التالى:  

 1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة او الأزهرية العام الحالي 2022/2023 

 2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2023 عن 18 عام.

 3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية 

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة ( 93 % تقريبا ) فى الإعدادية العامة، والأولوية للأعلى مجموع. 

5- يقبل بنسبة 5% من اجمالى المتقدمين من طلاب الاعدادية الازهرية لكل مدرسة بمجموع 93 % كحد ادني للقبول 

 وفقا للمعادلة  = مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية الازهرية  × 280 

        المجموع الكلي للشهادة الاعدادية الازهرية 

6ـ ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات و المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة. 

7 - أن يكون الطالب لائقاً طبياً. 

8ـ أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي : ـ

مدرسة مسطرد ـ  محافظات ( القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة )

مدرسة الجيزة ـ محافظات ( الجيزة وضواحيها ـ الفيوم)

مدرسة بني سويف ـ محافظات ( بني سويف وضواحيها ـ المنيا)

مدرسة أسيوط ـ محافظات ( أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان)

مدرسة البحيرة ـ محافظات ( البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط )

مدرسة المنوفية ـ محافظات ( المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية ) 

مدرسة الإسكندرية ـ محافظات ( الإسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء )

وأوضحت الشركة أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي: "اسم الطالب رباعي - الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد - السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عام - استمارة النجاح - عنوان الطالب - رقم تليفون ولي الأمر - إيصال كهرباء - صورة بطاقة ولي الامر -وأن تشمل المرفقات: استمارة النجاح - صورة شهادة الميلاد - صورة شخصية".  

 وأشارت الشركة أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة تخصصات:ـ 

- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

- تشغيل وصيانة محطات التحلية( تحلية مياه البحار )

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