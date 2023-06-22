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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني: لابد من تفعيل دور المؤسسات الثقافية ووضع سياسات فعالة

صدى البلد

 أكدت مقرر مساعد المحور المجتمعي الدكتورة هانية شلقامي، أهمية الثقافة باعتبارها المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة والتقدم، ما يستدعي بلورة عدة رؤى تثري هذا البناء المعنوي الذي يحتاجه كل المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.
 
 وأشارت إلى أن الهدف هو إرساء علاقات سوية تنتج محتوى اعلامي وصحفي ومجتمعي وشعبي وحكومي قادر على المحافظة على الهوية المصرية وقوى مصر الناعمة.


بدوره، قال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني الدكتور أحمد زايد إن مناقشات اللجنة خلال الجلستين السابقتين كانت مثمرة للغاية وهامة، مشيرا إلى ان جلستي اليوم تناقشان دور المؤسسات الثقافية في المجتمع وكيفية تعظيم هذا الدور وعدد من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع مؤكدا ضرورة تفعيل دور  المؤسسات الثقافية ووضع سياسات ثقافية فعالة.

الثقافــة والهويــة الوطنيــة الهوية المصرية الحوار الوطني

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