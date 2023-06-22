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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه المقاولون العرب اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

 

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موعد مباراة سيراميكا كليوباترا

تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “أون تايم سبورت”.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان مواصلة مشواره في بطولة كأس مصر والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة على أمل تحقيق اللقب.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا حقق الفوز علي دكرنس بنتيجة 5-0 في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويلعب اليوم فريق الاتحاد السكندري أمام منافسه بيراميدز في تمام الساعة السادسة والنصف على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر. 

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