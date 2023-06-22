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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تضمن 3 ميداليات في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للسلاح

صدى البلد

ضمنت مصر الحصول على 3 ميداليات في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

حيث تأهل منتخب سلاح السيف رجال وسلاح سيف المبارزة رجال وسلاح الشيش سيدات لنهائي البطولة ليضمن الحصول على ميدالية .

ويلعب منتخب سلاح السيف رجال مع تونس في النهائي بينما يلعب منتخب سلاح سيف المبارزة رجال مع المغرب في النهائي ويلعب منتخب سلاح الشيش سيدات مع الجزائر في النهائي .

وتأهل منتخب سلاح سيف المبارزة للنهائي بعد وصوله للدور نصف النهائي مباشرة ثم تغلب على السنغال في نصف النهائي بنتيجة 45-14 بينما تأهل منتخب سلاح الشيش سيدات للنهائي بعد وصوله لنصف النهائي مباشرة ثم تغلبه على ساحل الحاج في نصف النهائي بنتيجة 45-11 بينما تأهل منتخب سلاح السيف للنهائي حيث وصل لنصف النهائي مباشرة وتغلب في نصف النهائي على منتخب السنغال بنتيجة 45-25.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين وأحمد السكري، فيما تضم قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات كل من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة.

أما على صعيد فريق سلاح السيف رجال، فيشارك كل من زياد السيسي ومحمد عامر ومدحت معتز بالإضافة إلى أدهم معتز.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يتكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما يضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

بطولة افريقيا للسلاح حسن مصطفي منتخب سلاح السيف

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