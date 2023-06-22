دعاء شهر ذي الحجة للميت .. 10 كلمات لا ترد مع دخول ليلة الجمعة

دعاء شهر ذي الحجة للميت، مع قدوم هذا الشهر المبارك يكثر الناس من الدعاء، ووفي هذه الأيام الأجر مضاعف ومن بينها دعاء شهر ذي الحجة للميت وورد حديث شريف رضي الله عنه-من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه رجع بقيراط، ومن الأعمال التي يجب أن نضيفها مع أعمال ذي الحجة سواء الصوم أو الصلاة أو القيام لكن علينا أن نحرص على دعاء شهر ذي الحجة للميت.

دعاء شهر ذي الحجة للميت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيّام أفضل في هذه العشرة، قالوا: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن أيّام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهَلْيل والتكبير والتحميد.



ومن الادعية التي نقولها في دعاء شهر ذي الحجة للميت اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار .



-اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

- اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

-اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

-اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.



أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.



دعاء عشر ذي الحجة للميت

دعاء عشر ذي الحجة للميت، في هذه الأيام العشر مضاعف حتى دعاء عشر ذي الحجة للميت، ومن هذه الكلمات التي نقولها في هذا الدعاء اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، بالإضافة إلى دعاء عشر ذي الحجة للميت يفضل أيضا قراءة سورة يس والفاتحة في هذه الايام للميت عند زيارته في قبره أو قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وفي السطور التالية دعاء عشر ذي الحجة للميت.



ونقول في دعاء عشر ذي الحجة للميت اللهم إني اسألك يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تعفو وترحم أبي.

اللهم إن أبى المتوفى في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء، والرحمة.



أيضاً عطاء أنت له أهل، عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

-اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وذرية خيراً من ذريته، وزوجاً خيراً من زوجه.

كذلك وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين

-اللهمّ ارزقه بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً. اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.للهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

- اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد.

ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.

وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة.

وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.



اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.



-اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين

-اللهم أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.



-اللهم اجعل قبره النور الدائم الذي لا ينقطع وتجعل له مقعداً في جنة الفردوس يارب العالمين اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

- اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، واجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهم إن أبي عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فأغفر له إنك انت الغفار.

- اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.



أفضل دعاء للميت

- اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

- اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمّتك وحبل جوارك فقِه من فتنة القبر وعذاب النّار وأنت أهل الوفاء والحقّ، واغفر له وارحمهُ في هذا الشهر الكريم إنّك أنت الغفور الرّحيم، اللهم اغفر لكل موتى المسلمين.

- اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان.

- اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

-اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار،

-اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

-اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار،

-اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة،

-اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملأ قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

-اللهم إنه في ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت أهل الجود والكرم، اللهم استقبله عندك خاليًا من الذنوب، والخطايا، وتقبله بمحض إرادتك، وعفوك، وأنت راض عنه غير غاضب عليه برحمتك منك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إني اسألك يا أرحم الراحمين أن يكون أبي ممن بُشروا عند الموت بروح وريحان، ورب راض عنهم غير غضبان.

-اللهم إني اسألك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، واسألك له خلاصًا من النار.

-اللهم إني اسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفى في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك أنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

-اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه.