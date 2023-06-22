شوشة: مصادر ربط تضع سيناء على خريطة التنمية الحقيقية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك تنوعا لمصادر الربط بين الموانى المصرية وأماكن الإنتاج ،ومحور خط سكة حديد العريش / طابا والفردان -بئرالعبد -العريش مرورًا بمنطقه الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وقال إن هذا الربط سيجعل من منطقة شمال سيناء مركزا للتنمية وسيجنى ثماره كل المصريين والأجيال القادمة، وبذلك سيكون قد تم وضع سيناء على خريطة التنمية الحقيقية .

منظومة النقل :

و قال اللواء شوشة، أنه خلال زيارة الفريق م/ كامل الوزير وزير النقل والمواصلات للمحافظة، تم مناقشة سبل ربط مطار العريش مع الميناء العريش البحري، بخطوط السكك الحديدية لتتكامل منظومة النقل وتتيح خيارات أوسع للاستثمار.



وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ، قد أكد أثناء زيارته الى سيناء، أن الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يجري العمل فيهاحاليا، بدأت بتدشين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ميناء الاسكندرية، ستساهم في ربط مناطق الانتاج (الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي) ، بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعه ونظيفة وآمنه مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقال الوزير ، أن الممر اللوجيستي من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكة حديد العريش / طابا ،هو امتداد لخط الفردان بئر العبد / العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة بسيناء ، و أن هذا الممر اللوجيستي العريش / طابا سيتم امتدادة باتجاه الشرق إلى الاردن والعراق، باعتباره جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الاردن والعراق ودول الخليج والى الدول العربية الافريقية