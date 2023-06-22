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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. قرار عاجل من السلطات بشأن دخول المركبات للمشاعر المقدسة

السعودية
السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، ببدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم الحج.

وفي وقت سابق، قالت الإدارة العامة للمرور، إنه "ابتداءً من فجر اليوم الخامس من ذي الحجة؛ فإن نقاط المنع على مداخل المشاعر المقدسة تبدأ بمنع المركبات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، إن أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف الربيعة أنه لا يوجد قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات.

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وأضاف أن هناك 19 شركة تقدم الخدمة لضيوف الرحمن بمستوى أفضل.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن هناك 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام.

موسم الحج المشاعر المقدسة السعودية المملكة

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