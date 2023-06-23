تعليم الفيوم يعلن جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022

أعلنت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 ، للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية ، بمحافظة الفيوم ، والتى تبدا أعتبارا من يوم 15 يوليو 2023.

وشددت دكتورة أمانى قرني، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش .

وكذلك ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيراً إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم .

وأوضحتوكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله.





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