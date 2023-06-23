بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

قال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إن البعثة انتهت من تسكين جميع الحجاج ، ونستعد الآن لاستلام المخيمات؛ استعدادًا للتصعيد لمشعر عرفات يوم الاثنين .

وأشار أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أن تلك الإجراءات تتم وفقًا لتعليمات وتنسيقات بين مؤسسة الحج بالمملكة العربية السعودية وإدارة البعثة موضحًا أن أحوال جميع الحجاج مطمئنة والجميع يحصل على خدماته وفقًا للبرامج التي تم الإعلان عنها من قبل، وأيضًا تقديم التيسيرات اللازمة بداية من موانئ الوصول لتيسير إجراءات الحجاج والوصول بكل سهولة ويسر.

وأوضح رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلي أنه تم توفير عدة أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم حتى الوصول للفنادق وأيضا حتى المغادرة واستلام وتجهيز جميع المخيمات إضافة إلى إجراء المعاينات للتأكد من وصول الخدمات إلى الحجاج وفقًا للعقود التي تم إبرامها والتنسيق بشكل كامل ومتواصل مع مؤسسة الحج بالمملكة العربية السعودية.

تجهيزات المخيمات

وتتابع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، تجهيزات المخيمات، وذلك للتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها، كما أن هناك خطة زمنية سيتم تنفيذها خلال تصعيد الحجاج، وسيتم ذلك على مراحل حتى لا يحدث تكدس خلال مراحل التصعيد، إلى أن يتم الانتهاء من تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة.

من جانب آخر اكتمل وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لأداء مناسك الحج، ووصل عصر الأربعاء الموافق 21 يونيو إلى مكة المكرمة آخر الأفواج، ويقدر عددهم بـ 467 حاجا قادمين من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر، ليصل بذلك إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية إلى 5250 حاجًا وصلوا إلى الأراضي المقدسة.



وفتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خط تواصل دائم مع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، لمتابعة أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية، والاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بهم، وتقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.



كما حرصت القباج على متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج على صعيد عرفات، موجهة بضرورة متابعة وتفقد المخيمات على صعيد عرفات ومنى، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، وذلك قبل استلام المخيمات التي سيتم تصعيد الحجاج إليها يوم التروية الاثنين المقبل.



ومن جانبه طمأن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي على أوضاع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، وكذلك حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هناك تتسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال الـ 24 ساعة لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري فى حال وجود أول شكوى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.



وأضاف عبد الموجود أن هناك اجتماعات مستمرة يعقدها مع أعضاء البعثة والمشرفين لمراجعة التفاصيل الخاصة بخطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، مشيرًا إلى أن مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات يتوافر بها كافة الخدمات، كما أن المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها كافة الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.



وأشار رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أنه من المقرر أن تستلم البعثة المخيمات، حيث سيتم التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها، كما أن هناك خطة زمنية سيتم تنفيذها خلال تصعيد الحجاج، وسيتم ذلك على مراحل حتى لا يحدث تكدس خلال مراحل التصعيد، من أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة.