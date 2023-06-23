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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي : مواجهة الزمالك أمام فاركو صعبة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الزمالك ضد فاركو لن تكون سهلة، في ظل اعتماد طارق العشري على اغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات، من أجل تسجيل هدف.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج للتسجيل مبكرا، خصوصا ان مواجهات الكؤوس مختلفة، وبمرور الوقت سوف يكتسب فاركو ثقة كبيرة من أجل تحقيق الفوز".

 

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وأضاف: "أوسوريو لن يقوم بتغيير افكاره الفنية، هو لديه فكر معين يسعى لتطبيقه ويصر عليه بعيدا عن النتائج.. والزمالك لا يملك رفاهية الخروج من كأس مصر، الأمور صعبة لانها البطولة الأخيرة محليا هذا الموسم التي سينافس عليها الفريق".

وأكمل: "يجب أن يحدد الزمالك أهدافه من البطولة العربية، خصوصا أن البطولة في توقيت بين الموسمين مع الاستفادة من اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، واستبعد مشاركة الفرق العربية بالصف الأول خلال منافسات البطولة في السعودية".

وأكد: "أوسوريو لديه قناعات معينة، والبعض يقول أنه يلعب بطريقة مانشستر سيتي، لكن جوارديولا ظل 4 سنوات يغير في اللاعبين كالشطرنج، حتى وصوله إلى الاستحواذ هذا الموسم على كل الألقاب".

وأتم: "اتوقع فوز الزمالك بهدف نظيف على فاركو خلال المباراة أو اللجوء لركلات الترجيح".

 

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