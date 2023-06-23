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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك : إدارة حرس الحدود لم تهتم بتكوين الفريق جيدا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك، أن فريق حرس الحدود لم يتم تكوينه هذا الموسم بشكل جيد، وإدارة النادي لم تهتم كثيرا بجلب لاعبين أفضل من العناصر الموجودة حاليا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي سجل مبكرا وأنهى على معنويات فريق حرس الحدود، ودوافع لاعبي الفريق الأحمر كانت كبيرة من أجل الفوز، خصوصا أن بعضهم كانوا بعيدين عن المباريات ويريدون إثبات جدارتهم".

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وأضاف: "الهدف الذي سجله طاهر محمد طاهر سيفرق معه من الناحية المعنوية، بدأ الموسم بشكل قوي وأساسي، لكن معدلاته ومساهماته التهديفية متواضعة، ولذلك تفوق عليه بيرسي تاو وحسين الشحات في مركز الجناح".

وزاد: "من أكثر اللاعبين الذين استفادوا من لقاء الأهلي والحدود، أفشة وقندوسي، وما ينقص الأخير هو اللعب بشكل أكبر على المرمى، لكن افشة كان دوره مؤثر في اللقاء وصنع أهداف خلال اللقاء".

وواصل: "محمد شريف لم يكن في أفضل مستوياته، وكان يقوم بعمل تحركات جيدة في ظهر المدافعين، لم يعد يفعلها في الوقت الحالي وشارك في نهائي دوري الأبطال وكان من الوارد أن يسجل واهدر فرص بشكل غريب".

أحمد عيد عبدالملك أفشة الأهلى الزمالك الجزيرة

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