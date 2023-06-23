عاجل
أخبار التوك شو: مفوض العشائر الفلسطينية يهدي النائب محمد أبو العينين الكوفية رمز المقاومة.. مصطفى بكري: نضرب تعظيم سلام للسيسي بعد إنقاذه مصر من الجماعة الإرهابية نشرة الفن.. وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم.. وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي صبح يذوب على السرير .. مجموعة شعرية جديدة بالهيئة السورية للكتاب استجابة ل صدى البلد..وزير الصحة يوجه بمتابعة حالة الطفل اكثم وعلاجه على نفقة الدولة تأثير قرار البنك المركزي على الذهب.. هذا سعر عيار 21 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي : روسيا تخفي جثث ضحايا سد كاخوفكا

صدى البلد

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بإخفاء جثث ضحايا انهيار سد كاخوفكا، جنوب أوكرانيا، هذا الشهر.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه مصور مساء الخميس: "شكَّل الأشرار الروس مجموعات خاصة هناك لرفع جثث الضحايا، وبالطبع، إخفائها"، وفقاً لوكالة "رويترز".

ووصف الوضع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بالمنطقة بأنه "كارثي، بعبارة ملطفة".

شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بأوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا

أوكرانيا تكشف عن خسائر فادحة تنتظرها بعد انهيار سد كاخوفكا

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن تدمير السد، الذي أدى إلى تدفق المياه عبر أجزاء من جنوب أوكرانيا، وخاصة منطقة خيرسون التي احتلتها القوات الروسية جزئيا.

واضطر كثير من السكان إلى الصعود إلى أسطح المنازل وانتظار المساعدة، واتهمت كييف قوات الاحتلال الروسية بالتقاعس عن مساعدة المتضررين.

وقدر وزير البيئة الأوكراني رسلان ستريليتس تكلفة الأضرار الناجمة عن الكارثة بأكثر من 1.5 مليار دولار حتى الآن.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سد كاخوفكا انهيار سد كاخوفكا تدمير سد كاخوفكا تفجير سد كاخوفكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

شاهد | إمام عاشور يصدم جماهير الزمالك بهذا التصرف

موضوعات متعلقة

شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بأوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا

أوكرانيا تكشف عن خسائر فادحة تنتظرها بعد انهيار سد كاخوفكا

ترشيحاتنا

أمريكا تؤيد منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

كيفية استخراج أوتجديد جواز السفر

بدء صرف معاشات شهر يوليو اليوم .. تعرف على المستحقين فى قانون التأمينات الجديد

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

دعاء الجمعة للمتوفي أبي .. اللهم أنر قبره واجعل المسك ترابه

تأثير قرار البنك المركزي على الذهب.. هذا سعر عيار 21 اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ