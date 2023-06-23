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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الخزانة الأمريكية: لدينا مسئولية للعمل معا لمواجهة التحديات العالمية

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

أكدت وزيرة الخرانة الأمريكية، أن الواضح من هذه القمة أن الجميع لديه هدف واحد وهو تحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة، متابعة: “نحن لدينا مسئولية في أن نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية”.
 

وأضافت وزيرة الخرانة الأمريكية خلال كلمتها في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"الدول لاتستطيع تحقيق تقدمًا مستدامًا للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة إذا لم تقم ببناء صمود للصدمات العالمية".

وتابعت: “التحديات متزايدة وأصبحت أكثر تعقيدًا وهي تؤثر على الأفقر”، مؤكدة أن تغير المناخ يُصعب من الزراعة وهذا يهدد الأمن الغذائي في مناطق مختلفة من العالم".

وزيرة الخرانة الأمريكية قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد السيسي فرنسا

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