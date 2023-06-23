وزيرة الخزانة الأمريكية: لدينا مسئولية للعمل معا لمواجهة التحديات العالمية

أكدت وزيرة الخرانة الأمريكية، أن الواضح من هذه القمة أن الجميع لديه هدف واحد وهو تحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة، متابعة: “نحن لدينا مسئولية في أن نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية”.



وأضافت وزيرة الخرانة الأمريكية خلال كلمتها في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"الدول لاتستطيع تحقيق تقدمًا مستدامًا للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة إذا لم تقم ببناء صمود للصدمات العالمية".



وتابعت: “التحديات متزايدة وأصبحت أكثر تعقيدًا وهي تؤثر على الأفقر”، مؤكدة أن تغير المناخ يُصعب من الزراعة وهذا يهدد الأمن الغذائي في مناطق مختلفة من العالم".