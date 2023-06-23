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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فراعنة الأولمبياد الخاص يتألقون في برلين ويحصدون 27 ميدالية.. صور

صدى البلد

شكلت الجماهير المصرية التي زحفت خلف فرقها التي تشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا في برلين أوركسترا في العزف الموسيقى وهى تردد مع كل انجاز يحققه أحفاد الفراعنة بأغنية يا أحلى اسم في الوجود ، ليصبحوا حديث الألعاب بسبب تشجعهم الحماس ، ولم تمنعهم الامطار المتواصلة لزحفهم الى ارض المعارض ميسي برلين تتابع اللاعبين داخل الصالات المغلقة  بعد أن أجل الامطار سباقات العاب القوى والدراجات لحين توقف الامطار ،وقد ارتفع رصيد الفراعنه بما حققوه من ميداليات الى 27 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.


واستطاع  عبد الهادى ابو صبيح لاعب منتخب رفع الأثقال تحقيق ٤ ميداليات متنوعة ذهبيه في رفعة الصدرية ، وأثنين ميداليه الفضيه في رفعة القرفصاء ، وميدالية برونزية في الرفعة الميته بقيادة الدكتور احمد سرحان المدير الفني للمنتخب ونجلاء فتحي مدربة الفريق ، وحقق منتخب التنس ذهبية زوجي رجال وذهبية زوجي سيدات للاعبين سيد حمدي وعبدالرحمن ابراهيم واللاعبات مريم بدر وسلمي عبدالعال بقيادة المدير الفني طارق محسن والدكتورة نهي ابوالفتوح مدربة الفريق .

وحقق اللاعبة مريم محمد لاعبة منتخب ألعاب القوي الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة بقيادة طارق النجار المدير الفني وايمان جابر مدربة الفريق، فيما حقق منتخب الدراجات للاعب مارين بولس ذهبية ١ كيلو متر فردي ضد الساعه واللاعبة سما السيسي  المركز الخامس ١ كيلو متر فردي ضد الساعة بقيادة بهاء يوسف وكريمة عبدالفتاح مدربة الفريق.

وحصل اللاعب مصطفي ابو المجد علي المركز الثالث في الجودو والميداليه البرونزية ، وحصلت اللاعبه ياسمين سليم علي المركز الثالث في الجودو والميداليه البرونزية بقيادة الدكتور مصطفي محمد ومريم اسماعيل مدربة الفريق  فيما حققت اللاعبة سحر أبو هاشم علي المركز الخامس في سباق ١٠٠ م ظهر بقيادة مصطفي ماجد المدير الفني للمنتخب وايه مجدي مدربة الفريق.

وحصل لاعب منتخب تنس الطاولة احمد السيد في مسابقات فردي الرجال علي المركز الرابع بقيادة الدكتور سعيد حسب الله والدكتورة يارا محمد مدربة الفريق ، بينما حقق منتخب الفروسية واللاعب مؤمن الغلبوني علي المركز الخامس في مسابقة الركوب الانجليزي اللاعبة دينا عاصم علي المركز السابع بقيادة الدكتور محمد الزيدي المدير الفني وحبيبة رزق مدربة الفريق.

انجازات جماعية 

وعلي صعيد الفرق الجماعية حقق منتخب الهوكي الفوز علي  ألمانيا بنتيجة ٩ - صفر  وعلي منتخب بلجيكا في نصف النهائي بنتيجة ٤ -  ٢ ليصعد للنهائي لمقابلة فريق اسبانيا القوي يوم السبت المقبل بقيادة احمد سمير المدير الفني والدكتور محمد توفيق واسلام قنديل مدربين الفريق .

وحقق منتخب كرة السلة بنات الفوز علي منتخب فنلندا العنيد بنتيجة ٢١ - ٢٠ ويلعب اليوم امام منتخب الامارات الساعه الرابعة م بتوقيت برلين بقيادة اميرة فرج المدير الفني والدكتورة ريهام الجبيلي وهبة الله ابوالمعاطي مدربات الفريق ، بينما تلقي منتخب كرة القدم هزيمة من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة ٣ - ٠ .

ويلعب منتخب البوتشي مسابقات زوجي الرجال ، بينما يلعب الريشة الطائرة مسابقات فردي رجال حيث يلعب اللاعب عبد الرحمن صلاح امام لاعب  اوكرانيا ويلعب خالد رأفت امام لاعب الصين.

أما منتخب الدراجات  يخوض مسابقات ٥ كيلو طريق للاعب حسان شعبان واللاعبة  ايمان عبد العال واللاعبة سما السيسي واللاعب مارين بول ، بينما يخوض منتخب التنس مسابقات فردي رجال علي المركز الثالث والرابع واللاعب سيد حمدي امام  لاعب المانيا وتخوض في مسابقات فردي سيدات اللاعبة مريم ابراهيم أمام منتخب البرازيل ، بينما يخوض منتخب السباحة سباق ٢٥ م حره اللاعب ادهم اشرف واللاعبة سلمي شبانة وتخوض اللاعبة ريم يوسف قي منتخب تنس الطاولة ثلاث مباريات هامة.

أما منتخب البولينج  فتخوض مسابقات فردي بنات اللاعبات الاء رضوان و تقي حازم ، بينما يلعب منتخب ألعاب القوي  مسابقات الوثب الطويل للاعب محمد علي ومحمود البهواشي، وتخوض مريم محمد مسابقات ٤٠٠ م عدو ، بينما يخوض منتخب الجمباز
تقسيم الجمباز الفني للاعب محمد حمدي و اللاعبة نيرة وحيد.

وحرص المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي علي الالتقاء باللاعبين وخاصة لاعبات منتخب كرة السلة بنات للشد من ازرهم  وحثهم علي المشاركة بجدية وحماس وبذل كل ما يستطيعوا من جهد من اجل مشاركة مشرفة لجميع لاعبين  الاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وخاصة ان الالعاب اقتربت علي الانتهاء .

وقد اطمئن المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية علي كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة والاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين ومتابعتهم من خلال طبيب البعثة الرائد طبيب احمد حسب ، وتفقد اللواء السيد شفيق عضو مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري لكافة اماكن المسابقات التي يخوض فيها لاعبي المنتخبات المصرية للاطمئنان وحثهم علي الظهور بالشكل المشرف في تلك الالعاب العالمية الضخمة .

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