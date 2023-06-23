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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال اعمال الرصف وتركيب الانترلوك بمدينة البداري

استكمال أعمال التطوير
استكمال أعمال التطوير والتجميل بمركز البداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ، استكمال اعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع وميادين مركز البدارى ، معلنا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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وأوضح محافظ أسيوط ، إنه جارى استكمال اعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة البدارى كما تم رصف طريق الجزيرة الغربية بمدينة البداري استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وعلاء الناظر نائبه ورضا خلف مديرة التخطيط بمركز البداري على أن يتم استكمال باقي الشوارع والطرق تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة 

 لفت إلى تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة وذلك للعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناه مشدداً على المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق وتذليل العقبات والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة ، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى لافتاً إلى أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومسئولي المراكز والأحياء ومشروع الرصف.

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