شاهد.. طفلة تقبل رأس تبون وتشعل السوشيال ميديا في الجزائر

وثقت كاميرا قناة الجزائر الاولي مقطع فيديو لطفلة صغيرة وهي تقبل رأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مباراة جمعية أولمبي الشلف، وشباب بلوزداد في نهائي كأس الجمهورية بالجزائر.

ووفق صحيفة البلاد الجزائرية قام تبون بتسليم كأس الجزائر للموسم 2022-2023 لفريق جمعية أولمبي الشلف، الذي حسم اللقب على حساب شباب بلوزداد في نهائي النسخة الـ56، بعد فوزه بنتيجة 2-1.

وخلال تتويج الفريق الفائز قامت ابنة لاعب جمعية الشلف أحميدة زناسي، بتقبيل رأس الرئيس الجزائري فيما بادرها الرئيس الجزائري بتقبيلها في لقطة عفوية تم تناقلها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.