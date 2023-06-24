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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 24 يونيو 2023: تعاون مع زملائك

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 : انتبه لمشاعر الآخرين

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 22 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

تتزايد عواطفك لكن وجهها في اتجاه إيجابي، بدلاً من السماح لها بالتحكم فيك، في أمور القلب كن جريئًا وسعى وراء ما تريد، في العمل ، يمكن أن تؤدي غرائزك القوية إلى النجاح ، لكن لا تخف من التعاون مع الآخرين.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

تتألق شدتك في أمور القلب اليوم، أنت لست خائفًا من متابعة ما تريد ، سواء كانت علاقة جديدة أو نقل علاقتك الحالية إلى المستوى التالي.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وقد يعاني كبار العقرب من مشاكل تتعلق بالنوم والتنفس، قد تصاب بعض الإناث أيضًا بشكاوى من الدورة الشهرية والتي قد تتطلب عناية طبية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

لديك القدرة على تحقيق خطوات كبيرة في حياتك المهنية إذا كنت منفتحًا على الأفكار الجديدة والعمل الجماعي، لا تخف من المخاطرة المحسوبة ، ولكن تذكر أيضًا الاستماع إلى حدسك عند اتخاذ القرارات.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

استغلال الثروة في شراء منزل أو سيارة، استثمر بذكاء واختر أعمال المضاربة أو سوق الأوراق المالية كخيار جيد. يمكنك أيضًا المساهمة في الأعمال الخيرية أو إقراض صديق كمساعدة. 

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