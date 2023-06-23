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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

فريق فاركو
فريق فاركو

أحرز عمرو جمال، هدف فريق فاركو الأول فى شباك الزمالك بالدقيقة 47 من المباراة المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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الشوط الثاني من لقاء الزمالك وفاركو

 

أحرز عمرو جمال هدف فريق فاركو بعدما تلقي تمريرة ساحرة من أحمد شريف ليسكنها شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك. 

 

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بداية مواجهة الزمالك وفاركو

 

بدأ اللقاء باستحواذ لاعبو الزمالك على الكرة فى منتصف الملعب، وقاد إبراهيما نداي نجم الفارس الأبيض هجمة عنترية من الجهة اليمني ونجح فى الحصول على ضربة ركنية عقب اصطدام الكرة بقدم أحد مدافعي فاركو.

وتعرض حارس فاركو الي الإصابة عقب خروجه على احدى الكرات الخطيرة لصالح الزمالك اصطدم خلالها بأحد زملائه وخضع الي العلاج من قبل الجهاز الطبي.

وفى الدقيقة الرابعة تسبب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك فى إصابة محمد سعيد شيكا حارس فاركو عقب الالتحام معه داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمود حمادة لاعب فاركو في الدقيقة السادسة كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد صبحي حارس الزمالك بأطراف أصابعه الي ضربة ركنية.

وأنقذ محمد سعيد شيكا حارس فاركو مرماه فى الدقيقة الثامنة وأبعد كرة ماكرة أرسلها شيكابالا كابتن الزمالك إلي خارج منطقة الجزاء.

وأبعد السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء الي رمية تماس قبل أن تصل إلي رأس شكرى نجيب مهاجم فاركو في الدقيقة العاشرة.

وتسلم أحمد فتوح لاعب الزمالك تمريرة من زيزو أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليمني تعلو عارضة محمد سعيد شيكا حارس فاركو في الدقيقة الحادية عشرة.

واحتسب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 16 ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عقب تعرضه لعرقلة من احمد عوض مدافع فاركو.

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زيزو يسجل هدف الزمالك الأول 

أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول فى شباك فاركو بعدما سدد ركلة جزاء فى شباك محمد سعيد شيكا في الدقيقة 20. 

وحصل إبراهيما نداي لاعب الزمالك على ضربة حرة عقب ارتكاب عبدالله بكرى نجم فاركو خطأ ضده.

مرر زيزو نجم الزمالك كرة ماكرة للسنغالي ابراهيما نداي داخل منطقة الجزاء فشل في اللحاق بها وتصل الي محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو فى الدقيقة 32.

 ودفع طارق العشري مدرب فاركو بالمهاجم أحمد شريف بدلا من رزقي حمرون في الدقيقة 36 من اجل تفعيل النواحي الهجومية أمام نادي الزمالك.

وشهدت الدقيقة 40 اعتراضات من جانب لاعبي فاركو عقب سقوط المهاجم عمرو جمال داخل منطقة الجزاء لنادي الزمالك.

ورفض طارق مجدى حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فاركو أمام الزمالك بعد العودة الي تقنية الفيديو. 

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد جيفرسون اينكادا لاعب فاركو بعد ارتكابه خطأ ضد مصطفي شلبي نجم الزمالك في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. 

أحرز مصطفي شلبي لاعب الزمالك الهدف الثاني فى اللحظات الاخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما سدد كرة ماكرة تسكن شباك حارس فاركو. 

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