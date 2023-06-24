أخبار الفن| حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمع.. وسر كدمة آسر ياسين بسبب «شماريخ»

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

كدمة في الوجه.. حقيقة إصابة آسر ياسين بسبب شماريخ

أكد الفنان آسر ياسين أنه لم يصاب خلال تصوير فيلم شماريخ الذي يتضمن مشاهد أكشن كبيرة احتاجت مجهود كبير

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

نفت الفنانة ياسمين أيمن شائعات وفاتها التي انتشرت منذ ساعات على مواقع التواصل الإجتماعي.

آسر ياسين يكشف مصير مشاهد مصطفى درويش في فيلم شماريخ

كشف الفنان آسر ياسين مصير دور مصطفى درويش في فيلم شماريخ.



ديو رضا البحراوي ومسلم .. طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم البعبع

طرح المطرب رضا البحراوي الأغنية الدعائية لفيلم "البعبع" الذي من المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.



ابنة عمرو دياب تثير الجدل بفستان قصير باللون الأسود

تميل كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب للجرأة في أغلب إطلالاتها، فرغم صغر عمرها، إلا انها أثارت الجدل حولها، وذلك بمجرد مشاركة متابعيها بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".