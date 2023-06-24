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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكرى: الإخوان كانوا يريدون إنشاء قوات شرطة بديلة.. فيديو

بكري
بكري

أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري، أن جماعة الإخوان لم يردوا علي بيان أوباما باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.

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بكري: أعضاء من النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم

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وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن جماعة الأخوان كانوا يريدون عمل قوات شرطة بديلة، موضحاً أن خيرت الشاطر كان يتدخل في إصدار قرارات لإقالة بعض الضباط.


وتابع:" بعد تولي اللواء محمد ابراهيم الوزارة بدأ الإخوان يلعبوا في ملفات وزارة الداخلية وشاهدنا تمرد أمناء علي قادتهم وغلق مديريات وأقسام شرطة، وكان يريدوا أن يشكلوا شرطة بديلة ويطهروا الشرطة، وشاهدنا ملتحين في الشرطة، وكان هناك تصميم من خيرت الشاطر علي تدمير الداخلية، وكان يذهب للأمن الوطني ويطلب عزل ضباط نتيجة لمواقفهم مع الجماعة.


يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز. 


ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

بكرى الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي مصطفى بكري النيابة العامة جماعة الإخوان

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