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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

أسعار المواشي بالأسواق
أسعار المواشي بالأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأصحى المبارك، ويبحث المواطن عن سعر كيلو اللحم وأسعار المواشي، قبل شراء إضحية عيد الأصحى المبارك، ومن خلال هذا الموضوع، نقدم لكم أسعار المواشي بعدد من أسواق جمهورية مصر العربية، لكي لا يقع المواطن في فخ تلاعب الأسعار من قبل بعض التجار.

حكايات من أسواق المواشي في مصر.. تفاصيل | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
أسعار المواشي

أسعار المواشي اليوم بسوهاج

تعد الأسواق التي تعرض المواشي خلال هذا الأسبوع هي الأخيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يكون أول أيام العيد هو الأربعاء المقبل.

  • سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.
  • سعر كيلو العجول البقري القائم من 130 إلى 135 جنيها.
  • سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.
  • سعر الكيلو القائم من الجاموس من 120 إلى 130 جنيها.
  • سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.

أسعار المواشي اليوم بدمياط

وجاءت أسعار المواشي في محافظة دمياط كالتالي:

  • سعر كيلو العجول البقري القائم من 135 إلى 140 جنيها.
  • سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.
  • سعر الكيلو القائم من الجاموس من 125 إلى 135 جنيها.
  • سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.
  • سعر كيلو الماعز القائم 140 جنيها.

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أسعار المواشي اليوم بالفيوم

  • سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم اليوم يتراوح بين 105 و110 جنيهات.
  • سعر العجول والبقر يتراوح بين 125 و135 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الضاني القائم اليوم يتراوح بين 145 و155 جنيهًا.

أسعار المواشي اليوم بالغربية

أسعار الأبقار تبدأ من 135 جنيهًا للكيلو القائم، وأسعار الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو القائم.

أسعار العجول في محافظة الغربية، تتراوح بين 40 ألف جنيه و60 ألف جنيه للرأس.

160 جنيهًا للكيلو القائم من الضأن.

165 جنيهًا للكيلو القائم للماعز.

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اسعار المواشي

أسعار المواشي اليوم ببنها

وجاءت أسعار المواشي اليوم في سوق بنها كالتالي:

يبدأ سعر كيلو لحوم العجول من 140 جنيهًا وحتى 155 جنيهًا للكيلو القائم.

الأبقار الإناث، تتراوح الأسعار للكيلو القائم ما بين 135 إلى 138 جنيهًا للكيلو.

  • سعر العجل يتراوح بين 55 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه.
  • سعر الجاموسي "القائم" يتراوح ما بين 120 إلى 125 جنيهًا للكيلو.
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